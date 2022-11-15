* تم التحديث بحديث ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نيته خوض الانتخابات الرئاسية القادمة في 2024، فيما يُتوقع أن تُحسم قريبا غالبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وكان ترامب قال سابقا إنه سيدلي يوم 15 نوفمبر الجاري بإعلان كبير.

وتحدث ترامب من منتجعه في ولاية فلوريدا.

"نحن أمة فاشلة لملايين الأمريكيين،" بحسب ترامب مضيفا: "سوف أعمل على الا يحصل جو بايدن على 4 أعوام أخرى".



ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - قبل إعلان ترامب عزمه الترشح - عن أشخاص مطلعين قولهم إن ترامب يعتزم أن تكون حملته الانتخابية المقبلة أصغر حجما من حيث عدد العاملين وأقل ميزانية من حملة 2020، التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

ويأتي إعلان ترامب فيما يقترب حسم غالبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

ووفق آخر تحديث لنتائج الانتخابات الثلاثاء، فإن الجمهوريين على بعد مقعد واحد من الفوز بأغلبية مجلس النواب، إذ حصدوا 217 مقعد من أصل 435، فيما تكون الأغلبية بالحصول على 218 مقعد.

وفي حال فوز الجمهوريين بـ 218، فإنهم سينتزعون الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس النواب وهو المجلس المعني باختيار القوانين التي يتم التصويت عليها في الكونغرس، وهو ما يعني أنه ما يزال بإمكانهم عرقلة أجندة بايدن.

وتتمثل أهمية انتخابات التجديد النصفي -التي تُجرى كل عامين- في أنها ستحدد من سيكون له الأغلبية -الديمقراطيون أم الجمهوريون- في الكونغرس الأمريكي -المكون من مجلسي النواب والشيوخ- خلال العامين المتبقيين من فترة الرئيس بايدن.

وتتضمن الانتخابات الحالية تغيير كامل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، إضافة إلى 35 مقعد من أصل 100 بمجلس الشيوخ، و36 من أصل 50 من حكام الولايات، وكذلك مناصب أخرى.

وفي مجلس الشيوخ، فقد تبقى مقعد واحد لولاية جورجيا سيحسم في جولة الإعادة الشهر القادم، وقد حصد الحزب الديمقراطي 50 مقعد مقابل 49 للجمهوريين.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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