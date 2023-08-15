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وجه المدعون العامون بولاية جورجيا الأمريكية اتهامات ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منها محاولات قلب نتائج انتخابات 2020 التي خسر فيها أمام جو بايدن، بحسب رويترز نقلا عن وثائق قضائية.

الاتهامات تتضمن الإدلاء بشهادات باطلة وطلب مسؤولين بالدولة تغيير نتائج الانتخابات. وطالت الاتهامات مساعدين لترامب منهم محاميه ومارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب.

ولترامب الحق في الطعن على هذه الاتهامات ومن المرجح الا يتم اعتقاله بشرط الظهور أمام القضاء اذا انتقلت هذه الاتهامات للمحاكمة والتي سيحق لترامب وقتها طلب تغيير الولاية أو الطعن على أي حكم قد يصدر عنها.

يأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه الدعاوى القضائية ضد ترامب، الذي كان أعلن في نوفمبر الماضي نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة 2024.

قد أدانت هيئة محلفين أمريكية بنيويورك مايو الماضي ترامب بالاعتداء الجنسي على كاتبة وصحفية أمريكية تدعى "إي جين كارول" في واقعة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وقضت بأن يدفع ترامب تعويض لها قدره 5 ملايين دولار.

وفي أبريل الماضي، وجِهت إلى ترامب رسميا 34 تهمة تتعلق بمدفوعات مالية أثناء حملته الانتخابية في عام 2016 لنجمة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيلز نظير عدم حديثها عن علاقة من المفترض أن تكون قد جمعتهما.

وقد نفى ترامب جميع هذه الاتهامات.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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