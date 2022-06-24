يزور أمير قطر تميم بن حمد القاهرة، يوم الجمعة، لأول مرة منذ دخلت مصر ضمن تحالف عربي ضم السعودية، الإمارات والبحرين لمقاطعة قطر بسبب ما أسمته دعمها للإرهاب في 2017.

وأعلن الديوان الأميري في قطر، في بيان توجه الشيخ تميم بن حمد للقاهرة، وقال إن الزيارة "تلبية لدعوة من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وقد تصالحت الدول العربية ال4 مع قطر في يناير 2021 فيما عرف باتفاقية العلا.

وتأتي زيارة تميم بن حمد، بعد أيام من زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة، تعهد خلالها بأن تقود المملكة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لمصر.

ولن تكون هذه أول مرة يلتقي فيها حمد بالسيسي، حيث سبق وتقابلا العام الماضي في العراق، خلال مشاركتهما في مؤتمر نظمته بغداد.

وخلال مارس الماضي، استقبل السيسي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته لمصر.

وتعهدت قطر باستثمار 5 مليار دولار في مصر، ضمن استثمارات خليجية لدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه ضغوط على الموازنة.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ردا على سؤال - خلال لقاء مع زاوية عربي هذا الشهر - عن إذا ما كان هناك اهتمام من مستثمرين قطريين للاستثمار في مصر في الوقت الحالي: "في العديد من الوفود من المستثمرين القطريين جاءت إلى مصر، قابلنا ممثلين لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري)، ولديهم شهية واسعة للاستثمار في مصر".

وأضاف: "المستثمرون القطريون ما زالوا في مرحلة البحث عن الفرص الاستثمارية".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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