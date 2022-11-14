* تم التحديث ببيان البيت الأبيض

انتهى اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الصيني شي جين بينغ، يوم الاثنين، على هامش قمة مجموعة دول العشرين في بالي.

يعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه منذ أن تولى بايدن منصبه الرئاسي قبل نحو عامين ويأتي وسط توترات اقتصادية وأمنية متزايدة بين البلدين.

فكيف سار اللقاء؟

بدأ بالتحية والمصافحة، ثم بالمحادثات التي توقعت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن تستمر لعدة ساعات. وبحسب رويترز انتهت القمة ودامت لـ 3 ساعات و10 دقائق.

وأفادت رويترز في تقرير سابق أنه من المتوقع أن تتناول المباحثات الثنائية بين الرئيسين قضايا تايوان، وأوكرانيا وطموح كوريا الشمالية النووي، وهي القضايا التي تخيم أيضا على قمة العشرين التي ستنعقد دون حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن في بداية اللقاء، بحسب أسوشيتد برس: "بصفتنا قادة بلدينا، نتشارك المسؤولية، في رأيي لإظهار أن بإمكان الصين والولايات المتحدة التعامل مع الاختلاف، ومنع تحول المنافسة إلى شيء يقترب من الصراع، ولإيجاد سبل للعمل سويا في ما يتعلق بالقضايا العالمية المُلحة التي تتطلب منا تعاون مشترك".

فيما قال الرئيس الصيني إنه يأمل في أن "يرسم كلاهما المسار الصحيح للعلاقات الصينية الأمريكية"، مضيفا أنه مستعد لتبادل وجهات النظر مع نظيره الأمريكي بشكل صريح ومعمق.



ويتنافس البلدان على النفوذ واقتصاديهما هما الأقوى في العالم.

وقال البيت الأبيض، في بيان بعد اللقاء، إن بايدن أوضح أن الولايات المتحدة ستواصل التنافس بقوة مع الصين، بما في ذلك عبر الاستثمار في مصادر قوتها في الداخل وحشد الجهود مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم.

واتفق الزعيمان، خلال اللقاء وفق البيان، على تمكين كبار المسؤولين للإبقاء على التواصل وتعميق الجهود البناءة بشأن عدة قضايا عالمية.

كما اتفق الرئيسان على أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين لمتابعة النقاشات التي أجراها الزعيمان.

وتدهورت العلاقات الثنائية بين أمركيا والصين على مدار السنوات الماضية بسبب عدة قضايا اقتصادية وأمنية وأخرى تتعلق بالتجارة، وحقوق الإنسان، إضافة إلى وضع تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وبحسب رويترز، اقتصرت محادثات يايدن وشي الخمسة بين عامي 2021 و2022 على المكالمات الهاتفية والفيديوكونفرس.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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