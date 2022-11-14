نفت موسكو، يوم الاثنين، تقرير إعلامي يفيد بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أُدخل مستشفى في بالي بإندونيسيا بعد وصوله للبلاد لحضور قمة دول العشرين، إثر تعرضه لأزمة صحية.

وكانت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية نقلت في وقت سابق الاثنين عن مسؤولين حكوميين وطبيين في إندونيسيا قولهم إن لافروف يتلقى العناية الطبية في مستشفى ببالي.

وقال اثنان من المسؤولين، الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم لأنهم ليسوا مخولين بالحديث عن الأمر، إن وزير الخارجية الروسي كان يتلقى العناية الطبية لإصابته بوعكة صحية قلبية.

لكن وزارة الخارجية الروسية سرعان ما نفت الأمر، وقالت المتحدثة الإعلامية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء، إن الأنباء حول إدخال لافروف المستشفى هي أخبار "كاذبة".

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، بحسب رويترز، مقطع فيديو يُظهر وزير الخارجية لافروف وهو يبتسم أثناء استعداده لحضور قمة العشرين.

ونقلت رويترز عن لافروف قوله إنه مستعد للقمة.

وتبدأ قمة مجموعة دول العشرين -التي تضم زعماء أكبر 20 اقتصاد في العالم- يوم الثلاثاء، وبحسب أسوشيتد برس، فلافروف هو أرفع مسؤول روسي يحضرها.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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