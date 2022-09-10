* تم إضافة تفاصيل رحلة النعش

أعلن قصر باكنغهام إقامة جنازة رسمية للملكة إليزابيث الثانية يوم 19 سبتمبر المقبل في منطقة وستمنستر التي بها كنيسة.

وقال القصر في بيان يوم السبت إن جثمان الملكة سيكون في قاعة وستمنستر العريقة في لندن لمدة 4 أيام قبل الجنازة، وسيسمح للعامة بزيارتها.

وتوفيت الملكة الأطول حكما في تاريخ بريطانيا يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 عن عمر يناهز 96 عام وتولى ابنها تشارلز العرش.

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رحلة النعش الملكي

(بحسب بيان من القصر الملكي)

سينتقل نعش الملكة من مقر عطلتها الصيفية في قصر بالمورال في مقاطعة أبردينشير شمال شرق اسكتلندا، إلى قصر هوليرود بالعاصمة الاسكتلندية إدنبرة يوم الأحد 11 سبتمبر، وسيظل في قاعة العرش بالقصر حتى ظهر الاثنين 12 سبتمبر، ثم سينقل التابوت إلى كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة.

سيشارك الملك وأفراد من العائلة المالكة في الموكب وسيحضرون القداس في كاتدرائية سانت جايلز لاستلام التابوت.

وسيظل التابوت في الكاتدرائية حيث سيسمح لشعب اسكتلندا بوداع الملكة.

ثم بعد ظهر يوم الثلاثاء 13 سبتمبر، سيسافر نعش الملكة مغادرا اسكتلندا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من مطار إدنبرة، ثم ينقل إلى قصر باكنغهام.

وبعدها سيٌنقل التابوت بعد ظهر يوم الأربعاء 14 سبتمبر، في موكب ملكي من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر، وسيظل جثمان الملكة في قاعة وستمنستر حتى صباح يوم الجنازة الرسمية.

وبعد مراسم الجنازة، سينقل نعش الملكة في موكب سيراً على الأقدام من دير وستمنستر، ليتجه بعدها إلى الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، الواقعة داخل كنيسة القديس جورج، لتدفن هناك.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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