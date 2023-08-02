أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، يوم الأربعاء، أنه وزوجته صوفي غريغوار قررا الانفصال بعد زواج دام 18 عام.

وتزوج ترودو -الذي أصبح رئيس وزراء عام 2015- من صوفي في عام 2005، ولديهما ثلاثة أبناء.

وقال ترودو، في بيان عبر إنستغرام، إن قرارهما بالانفصال جاء بعد نقاشات عديدة صعبة وهادفة، مضيفا: "نظل أسرة مقربة (من بعضها البعض) نُكن حب واحترام عميقين لبعضنا البعض".

وقال مكتب ترودو، في بيان الأربعاء، إنه رغم أن الثنائي وقع اتفاق انفصال، إلا أنهما سيظهران سويا للعامة، بحسب بي بي سي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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