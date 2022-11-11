* تم إضافة المزيد من حديث بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أمريكا ستعلن عن 150 مليون دولار لمساعدة إفريقيا على التأقلم مناخيا، متعهدا بالمساهمة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا ب 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر إلي الطاقة النظيفة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من شرم الشيخ أن السياسات المناخية الجيدة هي سياسات اقتصادية جيدة، معتذرا عن انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة تحت رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ.

وقال إن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها المناخية بحلول 2030.

ووصل بايدن الجمعة لشرم الشيخ، للمشاركة في قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مصر.

وتأتي الزيارة وسط ترقب لتطورات الحالة الصحية للناشط المصري المسجون علاء عبدالفتاح الذي امتنع عن شرب المياه منذ بداية مؤتمر المناخ COP27 الأحد الماضي.

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وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد قال إن بايدن سيثير مسألة حقوق الإنسان وقضية علاء خلال لقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة المُناخ.

وقال السيسي خلال لقاء سابق مع بايدن - بحسب بث لقناة الحرة - ان رغم تقارب وجهات النظر في معظم القضايا إلا ان عادة ما يكون ملف حقوق الإنسان محل نقاش مضيفا ان مصر حريصة على وضع حقوق الإنسان و أنها أطلقت نهج شامل لحقوق الإنسان ولديها لجنة للعفو الرئاسي ومبادرة للحوار الوطني.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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