*تم التحديث بارتفاع عدد القتلى وقرار الصدر بالإضراب عن الطعام وتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء

ارتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات التي وقعت في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين، بعد ساعات من إعلان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، إلى 15 قتيل وأصيب نحو 300 آخرين، بحسب وكالة فرانس برس وتغطيات إعلامية.

وذكرت الوكالة أن القتلى سقطوا جراء إصابتهم بالرصاص.

يأتي هذا، فيما قرر الصدر، مساء الاثنين، الدخول في إضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).



واندلعت الاشتباكات بين أنصار الصدر وجماعات مدعومة من إيران في بغداد، حيث أطلق مسلحون موالون لإيران الرصاص في الهواء. وذكرت قناة العربية السعودية أنه تم استخدام قاذفات "آر بي جي" في الاشتباكات الجارية بالمنطقة الخضراء ببغداد.

وأعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجوال شامل في جميع محافظات العراق، اعتبارا من الساعة السابعة مساءً يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة واع.

وحثت سفارة الكويت في بغداد الرعايا الكويتيين الموجودين في العراق على مغادرة البلد في ظل الأوضاع التي يشهدها حاليا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

كان الصدر، وهو زعيم عراقي يحظى بشعبية كبيرة، أعلن اعتزاله نهائيا من العمل السياسي بعد أن حالت الخلافات بين مختلف القوى الشيعية في البلاد دون اختيار رئيس جديد للحكومة.

وقال الصدر في بيان عبر حسابه الرسمي في تويتر يوم الاثنين"...فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي."

وفورا بعد الإعلان، تظاهر أنصار الزعيم الشيعي في العاصمة بغداد ولا يزال المتظاهرون في الشوارع على الرغم من بدء تنفيذ قرار بحظر التجول بشكل شامل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بتعليق جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر؛ "وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي،" بحسب بيان مقتصب للمكتب الإعلامي التابع للكاظمي عبر تويتر.

وكانت قناة العربية نشرت مقاطع فيديو نسبتها للمحتجين من أنصار الصدر أظهرت تواجدهم في القصر الجمهوري، فيما طالب رئيس الوزراء العراقي الصدر بدعوة أتباعه للانسحاب من المؤسسات الحكومية.

وأضاف الكاظمي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي "إن التطورات الخطيرة التي جرت في عراقنا العزيز اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها."

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت متأخر من مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء في جميع المحافظات، بحسب وكالة واع.

شلل سياسي واقتصاد متدهور

ويشهد العراق منذ أكثر من شهر حالة احتقان وتوتر سياسي، مع دعوة الصدر أنصاره للتظاهر ثم الاعتصام، اعتراضا على مرشح الإطار التنسيقي -وهو تكتل شيعي يضم خصوم الصدر وساسة متحالفين مع إيران- لرئاسة الوزراء، قبل أن يطالب بحل البرلمان.

وفشلت كتلة الصدر التي كان لها الأغلبية في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي في تشكيل حكومة جديدة بفعل فصائل شيعية أخرى مدعومة من إيران، واستقال نواب كتلة الصدر من البرلمان في يونيو الماضي بطلب من الصدر، وأصبح الإطار التنسيقي صاحب الأغلبية.

وفي أعقاب ما شهده العراق من أعمال عنف بعد إعلان الصدر اعتزال العمل السياسي، دعا الإطار التنسيقي، في بيان مساء يوم الاثنين، التيار الصدري إلى العودة إلى طاولة الحوار والعمل من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة، بحسب وكالة واع.

ومنذ الغزو الذي أطاح بصدام حسين، جرت العادة بأن يكون رئيس البرلمان من السنة، ورئيس الجمهورية من الأكراد، ورئيس الوزراء من التيار الشيعي، الذي يهيمن على السياسة العراقية منذ الغزو.

وإلى جانب أزمة اختيار رئيس الحكومة الجديدة، يعيش العراق حالة من الشلل السياسي، إذ فشلت أيضا مفاوضات بين القوى السياسية الكبرى في انتخاب رئيس للجمهورية.

وتأتي تلك التوترات السياسية فيما يشهد العراق وضع اقتصادي سيء، ويعاني العراقيون من انقطاع الكهرباء والمياه، إلى جانب مشاكل ارتفاع أسعار الغذاء والجفاف وتهديد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتتولى حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مهام تصريف الأعمال حاليا لحين تشكيل حكومة جديدة.

ماذا نعرف عن الصدر؟

(وفقا لبي بي سي عربي وفرانس 24)

- ولد في 1974 في الكوفة قرب مدينة النجف جنوب بغداد

- هو ابن محمد صادق الصدر، مؤسس حزب الدعوة وأحد أبرز رجال الدين الشيعة المعارضين لنظام الرئيس السابق صدام حسين الذي قتله مع اثنين من أبنائه عام 1999

- بدأت مسيرته بمعارك ضارية مع القوات الأمريكية التي اجتاحت العراق في 2003

- دخل في نزاع حاد مع رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الذي حكم البلاد بين عامي 2006 و2014

- أحد من قلائل من القادة الشيعة الذي يعارض تدخلات إيران

- يتمتع بشعبية كبيرة بين طائفة الشيعة

- يسمى أكبر حي شيعي في العاصمة بغداد "مدينة الصدر"

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين ومريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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