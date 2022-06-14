أعلن الديوان الملكي السعودي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة رسميا يومي 15 و 16 يوليو 2022، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء.

والزيارة التي وصفها البيان بأنها - بدعوة من الملك سلمان - تأتي "تعزيزا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وخلال الزيارة سيلتقي الرئيس الأمريكي بالملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

وسيتناول اللقاء بحث التعاون بين البلدين ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، بحسب البيان.

كما سيحضر بايدن قمة مشتركة مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن ومصر والعراق، في اليوم الثاني للزيارة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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