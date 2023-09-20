قال الديوان الملكي المغربي، يوم الأربعاء، إن عاهل المغرب الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل حول برنامج إعادة إعمار المناطق المتضرر من زلزال الحوز، والذي سيكون بميزانية إجمالية متوقعة تبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، لإعمار الستة أقاليم والعمالة المتضررة، على مدى خمس سنوات.

وضرب المغرب في 8 سبتمبر زلزال، بقوة 7 درجات هو الأقوى منذ نحو قرن، تسبب في مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 5.6 ألف آخرين.

ووفق بيان للديوان الملكي الأربعاء، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، سيشمل برنامج إعادة الإعمار أقاليم مراكش، والحوز، وتارودانت، وشيشاوة، وأزيلال، وورزازات، وعدد سكان يبلغ 4.2 مليون نسمة.

وسيتضمن البرنامج مشروعات تهدف إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية المتضررة، وهي ضمن أهداف برنامج لإعادة الإيواء كان المغرب أعلن عنه في أعقاب الزلزال.

وسيشمل البرنامج محاور أخرى، منها تشجيع الأنشطة الاقتصادية والعمل.

وسيؤمن المغرب التمويل لهذا البرنامج من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذلك من خلال الدعم والتعاون الدولي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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