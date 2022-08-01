أعلنت الكويت يوم الاثنين عن تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 12 وزير، بمقتضى مرسوم نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ووفقا للحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي الكويتي على تويتر، سيترأس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الإبن الأكبر لأمير الكويت الحالي، والذي تم تعيينه في 24 يوليو 2022، بعد ما يزيد عن شهرين من قبول استقالة الحكومة السابقة.

وأعيد تعيين محمد الفارس في منصبه وزيرا للنفط وعبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

وكانت الحكومة السابقة قد استقالت بعد 3 أشهر من تأليفها وهي رابع حكومة يتم تشكيلها في عامين ونصف- على خلفية أزمات مع مجلس الأمة الكويتي وشكوى الحكومة من كثرة الاستجوابات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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