* تم تحديث حصيلة الضحايا



قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، في تغريدة على تويتر، إن التقارير الأولية تُشير إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين في الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال في ميدان تقسيم بالعاصمة التركية إسطنبول يوم الأحد.

وكانت الحصيلة الأولية عقب وقوع الانفجار التي نقلتها وسائل إعلام أفادت بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فلم يُعرف سبب الانفجار على الفور، لكن قوات الأمن أغلقت شارع الاستقلال.

ويشهد شارع الاستقلال في العادة كثافة عالية من السياح والمقيمين الذين يترددون على المحال والمطاعم الموجودة به.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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