أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يوم الخميس، صدور أمر ملكي بالموافقة على تعديل وزاري يشمل 10 وزراء.

وجاء القرار بعد يوم على استقالة 11 وزير.

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ونشرت بترا المناصب الجديدة للوزراء ومن بينهم:

- زينة زيد رشاد طوقان، وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، بدلا من ناصر سلطان حمزة الشريدة.

- يبقى يوسف محمود علي الشمالي، وزير للصناعة والتجارة والتموين وتمت إضاقة حقيبة وزارة العمل إلى منصبه بعد أن استقال منها الوزير السابق.

- خلود محمد هاشم السقاف، وزيرة للاستثمار، بدلا من خيري ياسر عبدالمنعم عمرو.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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