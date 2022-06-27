* تم التحديث بارتفاع عدد القتلى والمصابين



ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب الغاز السام من صهريج في ميناء العقبة بالأردن، الذي وقع يوم الاثنين، إلى 12 حالة وفاة و260 مصاب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وذكر التلفزيون الأردني الرسمي في وقت لاحق أن الغاز الذي تسرب هو غاز الكلورين المسال، وأنه تقرر عزل منطقة الحادث، وتعزيز منطقة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

وطلبت مديرية صحة العقبة من المواطنين من سكان العقبة التزام منازلهم وإغلاق النوافذ، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقررت المنطقة العسكرية الجنوبية والقوه البحرية الملكية إغلاق منطقة الحادث، وتم الدفع بفريق مختص بالكيماويات لعمل إجراءات التطهير للمنطقة.

ونقلت وكالة بترا عن مدير عام الهيئة البحرية الأردنية محمد السلمان قوله إن حركة الملاحة في موانئ العقبة مستمرة ولم تتوقف جراء الحادث.

وكان الصهريح يحتوي على نحو 20 طن من غاز الكلورين المسال المضغوط، وفق ما نقلته الوكالة عن ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن أحمد البس.

ويستخدم غاز الكلورين لعدة أغراض منها تعقيم مياه الشرب، ويدخل في مواد التنظيف المنزلية بتراكيز أخف ومختلفة، ويسبب اختناق فوري يؤدي للوفاة للمحيطين به مباشرة في حال تسربه، بحسب البس.

وذكر التلفزيون الرسمي، في وقت لاحق، أنه سيتم وقف العمل بصوامع العقبة حتى فحص كميات الحبوب المخزنة بها.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)



#أخبارسياسية



للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا