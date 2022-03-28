فاز الممثل الأمريكي ويل سميث بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم "King Richard" لأول مرة في مسيرته الفنية، وذلك في النسخة الرابعة والتسعين من حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي أقيم مساء الأحد.

و"King Richard" هو فيلم درامي يدور حول دور ريتشارد ويليامز والد نجمتي التنس الأمريكتين فينوس وسيرينا ويليامز، المعروفتان بالشقيقتين ويليامز، في ما وصلتا إليه بعد تدريبه لهما.

وشهد الحفل موقف غريب، إذ صفع اويل سميث الفنان الكوميدي كريس روك الذي كان يقدم إحدى الجوائز على المسرح، وذلك بعد إلقاء الأخير دعابة بشأن زوجة سميث، جادا بينكيت.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)