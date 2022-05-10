وافق ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح على استقالة رئيس الحكومة والوزراء، وتكليفهم بتصريف الأمور العاجلة لحين تشكيل الوزارة الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا، يوم الثلاثاء عن أمر أميري.

واستقالت الحكومة الشهر الماضي - بعد 3 شهور فقط من تأليفها وهي رابع حكومة يتم تشكيلها في عامين ونصف- على خلفية أزمة مع مجلس الأمة الكويتي، عرفت باسم "عدم التعاون" وشكوى الحكومة من كثرة الاستجوابات.

ونتيجة الاستقالة، علق مجلس الأمة الكويتي، جلساته لحين البت في استقالة الحكومة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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