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اتفق ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تعزيز العلاقات الثنائية، ورحبا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفقا لما نقلته قناة العربية السعودية عن الرئاسة الفرنسية.

والتقى ولي العهد السعودي - الذي يزور فرنسا حاليا للمرة الثانية في نحو عام - الرئيس الفرنسي، الجمعة في قصر الإليزيه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتسعى فرنسا ودول أوروبية لتوطيد علاقاتها مع دول الخليج، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي لحقها فرض عقوبات غربية، ما دفع الدول الأوروبية للبحث عن مصادر أخرى لتوفير النفط والغاز بعيدا عن موسكو.

أما السعودية - وهي أكبر مصدر للنفط في العالم - فتعيد ترتيب علاقاتها سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، حيث توصلت في مارس الماضي لاتفاق لإعادة العلاقات مع إيران، بوساطة صينية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، عقد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، اجتماع ثنائي موسع بحضور وفدي البلدين، وبحثا خلاله سبل تطوير العلاقات في جميع المجالات، وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية.

ووفقا لما نقلته العربية عن الإليزيه، أكد ماكرون التزام بلاده بأمن السعودية والاستعداد لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وسيشارك بن سلمان في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر انعقاده في باريس في 19 يونيو.

كما سيترأس ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي ستعقد في باريس في 22 و23 يونيو، بحسب واس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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