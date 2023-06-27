أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن "ارتياح المملكة لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا" في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

يأتي ذلك بعد أيام من تمرد مجموعة فاغنر الروسية بقيادة يفغيني بريغوجين الذي أعلن مساء السبت عن إنهائه وتوقف تقدم قواته نحو موسكو وعودة مقاتليه إلى قواعدهم، وذلك بعد وساطة بيلاروسية بين الطرفين.

ومساء يوم الاثنين، اتصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ببوتين.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) أكد الرئيس الإماراتي "ضرورة الحفاظ على استقرار روسيا الاتحادية، وأمن شعبها الصديق وسلامته" في الاتصال الذي جرى خلاله بحث "العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة".

ومن جهته، أكد أمير قطر "موقف دولة قطر الداعي إلى حل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد ميدانيا".

وجدد الشيخ تميم موقف "قطر الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا"، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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