نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية، عن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور تركيا الأربعاء المقبل.

واتفقت تركيا والسعودية على زيارة لولي العهد السعودي لتركيا، ضمن جولة يعتزم بن سلمان – الحاكم الفعلي في السعودية – إجراءها هذا الشهر تتضمن قبرص واليونان والأردن ومصر لبحث قضايا إقليمية وعالمية وتوقيع اتفاقات تجارية وأخرى في مجال الطاقة، حسب رويترز.

وقد زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية في أبريل.

وقد شهدت العلاقة بين البلدين أزمة منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

(إعداد: شيماء حفظي،تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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