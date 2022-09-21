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قالت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، إن جهود وساطة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الأزمة الروسية الأوكرانية انتهت بالإفراج عن 10 أسرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضافت الوزارة أن الأسرى المفرج عنهم من مواطني المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وكرواتيا.

وأوضحت أن الإفراج عن الأسرى تم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، مضيفة أن الجهات المعنية في المملكة قامت باستلام الأسرى والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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