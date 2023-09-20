* تم التحديث بتفاصيل



قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لشبكة فوكس نيوز في مقابلة ستُذاع في وقت لاحق، إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل نقطة مهمة للمفاوضات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز يوم الأربعاء.

وفي رده على سؤال عن وصف المحادثات الرامية إلى التوصل لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين قال ولي العهد: "كل يوم نقترب أكثر"، وفق الوكالة.

ولا تجمع السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، وهو أمر تتوق إليه تل أبيب وأعلنت مرارا رغبتها في تحقيقه، لكن الرياض تشترط قيام دولة فلسطين كأمر أساسي من أجل إقامة علاقات مع إسرائيل. فيما تسعى الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق لإقامة علاقات بين البلدين، كما توسطت من قبل في اتفاقات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وتتزامن تصريحات ولي العهد السعودي مع لقاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي أول محادثات وجها لوجه بينهما منذ عاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر الماضي.

وتعهد بايدن ونتنياهو، خلال لقائهما الأربعاء وفق رويترز، بالعمل معا من أجل التوصل لاتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية.

ودعا بايدن، وفق بيان للبيت الأبيض بعد اللقاء، إلى "الحفاظ على إمكان تطبيق حل الدولتين وتعزيز التوصل لسلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ويوم الثلاثاء، أطلقت السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر والأردن جهود لتنشيط عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تسعى إلى الخروج بـ "حزمة لدعم عملية السلام" من شأنها تعظيم مكاسب السلام للجانبين حال الوصول إلى اتفاق للسلام.

وكانت إسرائيل احتلت في حرب 1967 القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، وهي مناطق يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها، وإلى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام بعد عقود من إطلاق عملية السلام.

السعودية وإيران

قال ولي العهد، في مقابلته مع فوكس نيوز، إنه إذا حازت إيران سلاح نووي فلابد للسعودية من حيازته بالمثل، بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية مساء الأربعاء.

وأضاف أن أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم.

واتفقت السعودية وإيران -التي تمتلك برنامج نووي- في مارس الماضي بوساطة صينية على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد سنوات من الخلاف.



وكبح أنشطة البرنامج النووي لإيران كان الهدف للاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع قوى عالمية بينها الولايات المتحدة -التي يجمعها عداء بطهران- في عام 2015. لكن في عام 2018 انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات على إيران. ولم تسفر محادثات استمرت شهور لإحياء الاتفاق النووي عن أي شيء.

وتمتلك السعودية برنامج نووي ناشئ لتخصيب اليورانيوم من أجل الاستخدامات المدنية تطمح لتوسيعه، وكانت الرياض أعربت في وقت سابق من هذا العام عن رغبتها في أن تكون أمريكا من بين مقدمي العروض لتطوير البرنامج النووي للمملكة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا