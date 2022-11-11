* تم إضافة جزء من كلام السيسي خلال لقاء بايدن

وصل لشرم الشيخ، الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن للمشاركة في قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مصر، بحسب لقطات بثتها قتاة سي بي سي إكسترا المصرية تظهر هبوط طائرة بايدن في مطار شرم الشيخ.

وأظهرت صور بثتها قناة العربية لقاء بين بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتأتي الزيارة وسط ترقب لتطورات الحالة الصحية للناشط المصري المسجون علاء عبدالفتاح الذي امتنع عن شرب المياه منذ بداية مؤتمر المناخ COP27 الأحد الماضي.

للمزيد: مٌحدث - تطورات حالة الناشط علاء عبد الفتاح: تدخل طبي وتصريح بزيارة لم تتم



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد قال إن بايدن سيثير مسألة حقوق الإنسان وقضية علاء خلال لقائه مع السيسي على هامش قمة المُناخ.

وقال السيسي خلال اللقاء - بحسب بث لقناة الحرة - ان رغم تقارب وجهات النظر في معظم القضايا إلا ان عادة ما يكون ملف حقوق الإنسان محل نقاش مضيفا ان مصر حريصة على وضع حقوق الإنسان و أنها أطلقت مبادرة لحقوق الإنسان وللحوار الوطني.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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