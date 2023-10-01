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وقع تفجير في العاصمة التركية أنقرة، يوم الأحد، قرب مديرية للأمن تابعة لوزارة الداخلية، وفق وسائل إعلام محلية ودولية.

ونقلت شبكة تي آر تي للأنباء ووكالة الأناضول التركيتان، عبر حساباتهما على منصة إكس (تويتر سابقا) عن وزير الداخلية علي يرلي كايا قوله إن "إرهابيين" كانا يستقلان مركبة نفذا هجوم أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة.

وأضاف الوزير أن أحد "الإرهابيين" فجر نفسه، فيما "حيدت" القوات الآخر، وقال إن ضابطين من الشرطة أُصيبا بجروح طفيفة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في وقت سابق أن صوت التفجير جاء من منطقة قريبة من مقر البرلمان، حيث من المقرر أن ينعقد يوم الأحد عقب عطلة صيفية.

وقررت نيابة أنقرة، وفق وكالة الأناضول، فتح تحقيق في الهجوم، وكذلك أصدرت أمر بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادث.

كانت تركيا شهدت في نوفمبر الماضي تفجير في منطقة مزدحمة وسط مدينة إسطنبول تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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