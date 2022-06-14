من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية منتصف شهر يوليو المقبل يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن جولة بالشرق الأوسط، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن مصادر رسمية بالبيت الأبيض وأخرى مطلعة لم تسمها.

وستشمل جولة بايدن بالمنطقة إسرائيل، بحسب ما نقلته رويترز وصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصادر رسمية.

ويُرجح أن تحصل زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة يومي 15 و16 يوليو، حيث سيجري محادثات مع ولي العهد السعودي في اليوم الأول من الزيارة، فيما يُتوقع أن يجتمع مع مجلس التعاون الخليجي في اليوم الثاني، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي عن مصادر مطلعة.

ولم يعلن البيت الأبيض رسميا حتى الآن عن موعد زيادة بايدن للمنطقة. ولكن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ردا على استيضاح بشأن الزيارة في مؤتمر صحفي الاثنين "ليس لدي شيء لإعلانه لكم اليوم" حول الزيارة "لكننا نواصل التخطيط لزيارة لإسرائيل والسعودية".

وعندما سئل عما إذا قرر زيارة السعودية، أجاب بايدن يوم السبت "ليس بعد"، مضيفا أن الزيارة ستركز على القضايا الأمنية.

وتأتي زيارة بايدن للسعودية في وقت يتعرض فيه الرئيس الأمريكي لضغوط سياسية لخفض أسعار النفط التي تؤثر على المستهلك الأمريكي إذ ارتفعت أسعار البنزين في 11 يونيو إلى مستوى تاريخي بلغ أكثر من 5 دولارات للجالون.

وطالبت الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة الكبرى أكثر من مرة دول أوبك وعلى رأسها السعودية والإمارات إلى زيادة إنتاجها لخفض الأسعار.

واستجابت دول أوبك وحلفائها في اجتماعها الأخير لمراجعة الإنتاج لمطالب واشنطن بزيادة إنتاجها من النفط، في خطوة رحبت بها الولايات المتحدة.

وإذا ما تكللت الجهود الديبلوماسية بالنجاح ومن بينها زيارة وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى الرياض في 24 مايو، ستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي للسعودية والمرة الأولى التي يجتمع بها بولي العهد السعودي بعد أن شهدت العلاقة بين البلدين فترة من الفتور على أثر قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

(إعداد: مريم عبدالغني تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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