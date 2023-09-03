قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، سيزور البحرين يوم الأحد، على أن يلتقي بملك البحرين ومسؤولين آخرين ويفتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة بشكل رسمي.



وقعت البحرين والإمارات في 2020 اتفاقات عرفت باسم " اتفاقية ابراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، التي تسعى لخلق شراكات اقتصادية تجارية مع الخليج، بعيدا عن الخلافات التاريخية بسبب القضية الفلسطينية، فيما تستهدف التوصل لاتفاق مماثل مع السعودية.



وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، إن كوهين سيزور البحرين يوم الأحد، في أول زيارة لوزير في حكومة بنيامين نتنياهو إلى دولة خليجية.



ووفقا لصحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل في نسختها الإنجليزية، من المقرر أن يلتقي كوهين بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير الخارجية عبد اللطيف الزياني يوم الاثنين، بالإضافة إلى وزراء.



كما سيزور كوهين قاعدة الأسطول الخامس للولايات المتحدة في البحرين، ويفتتح رسميا سفارة إسرائيل في المنامة، حسب الصحيفة.



وسيرافق كوهين في الزيارة وفد تجاري لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، حسب صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل.



ويأتي الحديث عن الزيارة عقب أزمة تسبب فيها إعلان لقاء بين كوهين ووزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش في روما في وقت سابق هذا الشهر، ما تسبب توترات داخلية في ليبيا دفعت لإقالة المنقوش وإحالتها للتحقيق.



وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها رويترز الأحد، إنه يأسف للإعلان عن اللقاء، مضيفا أنه أصدر توجيه لجميع الوزراء بأن هذا النوع من الاجتماعات يجب أن تتم الموافقة عليه من مكتبه "ومن المؤكد أن نشرها يجب أن تتم الموافقة عليه مسبقا مع مكتبي".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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