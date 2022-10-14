* تم إضافة تفاصيل عن الوزير الجديد

استقال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج، من حكومة ليز تراس بناء على طلب الأخيرة، على خلفية انتقادات طالت سياسته المالية، خاصة بعدما أعلن خطة لخفض الضرائب ثم تراجع عنها بعد أيام.

وقال كوارتنج في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، الجمعة، إنه استقال استجابة لرغبة رئيسة الحكومة التي أكد على دعمها ودعم من يتولى بعده.

وقال "لقد طلبت مني التنحي عن منصب وزير المالية. لقد فعلت".

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تعيين جيرمي هانت وزيرا للمالية بدلا منه.

كان كوارتنج أعلن في 23 سبتمبر إلغاء شريحة من ضريبة أصحاب الدخل المرتفع البالغة 45% والتي كانت تعد أعلى معدل لضريبة الدخل في دول مجموعة السبع، لكن خطته لاقت انتقادات بسبب الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد البريطاني وتراجع عنها في أوائل أكتوبر.

عُين كوارتنج في مطلع سبتمبر، فيما تواجه الحكومة تحديات اقتصادية كبيرة بسبب التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.

ومع تأكد أنباء استقالة وزير المالية، انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1.3% ليتداول أقل من 1.12 دولار، وفقا لبي بي سي.

من هو وزير المالية الجديد؟

وانتخب هانت - الذي تلقى تعليمه في جامعة أكسفور - نائب عن حزب المحافظين الحاكم في مايو 2005، وشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث من 9 يوليو 2018 إلى 24 يوليو 2019، حسب بيانات الحكومة البريطانية.

وعين في 2010 وزيرا للدولة للثقافة والأولمبياد والإعلام والرياضة، ثم وزير للصحة في 2012، ثم نفس الوزارة مرة أخرى في 2018.

وتنافس على منصب زعامة الحزب عقب استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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