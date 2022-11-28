قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الاثنين، إنه يمكن قريبا تنظيم مشاورات سياسية مجددا بين مصر وتركيا على مستوى نواب الوزراء، وإنه قد يتم تعيين سفراء في الأشهر القادمة.

تأتي تصريحات جاويش أوغلو، التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة، بعد مصافحة بين الرئيسين المصري والتركي، الأسبوع الماضي على هامش افتتاح بطولة كأس العالم بقطر.

وكانت مصر وتركيا بدأتا في مايو 2021 محادثات استكشافية لبحث إعادة العلاقات الثنائية بينهما، وذلك بعد توتر العلاقات بين البلدين منذ عام 2013، عندما أطاح الجيش المصري بحكم جماعة الإخوان -المدعومة من تركيا- بعد مظاهرات شعبية، وهو ما هاجمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وفي سبتمبر 2021، عقد البلدان ثاني جولة للمحادثات السياسية بينهما.

للمزيد: بعد المصافحة في الدوحة، توافق بين السيسي وإردوغان لإعادة العلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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