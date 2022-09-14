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ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، مساء يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تستمر لعدة أيام، وتأتي تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل، الذي طبَّع بموجبه البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ويرافق وزير الخارجية الإماراتي في الزيارة وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، حيث سيبحث وزير الخارجية خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية، وفق الوكالة.

وبحسب ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي عن مصادر، فمن المخطط أن يلتقي وزير الخارجية الإماراتي خلال زيارته إلى تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وكذلك رئيس إسرائيل إسحق هرتزوج.

وكانت كل من إسرائيل والإمارات والبحرين وقعت في واشنطن منتصف شهر سبتمبر من عام 2020 اتفاق سلام لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينها بوساطة أمريكية.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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