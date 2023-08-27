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بحث وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش خلال لقاء الأسبوع الماضي في إيطاليا "إمكانات التعاون" بين البلدين، بحسب ما نقله حساب "إسرائيل بالعربية" الرسمي الناطق باللغة العربية باسم إسرائيل يوم الأحد.

يأتي اللقاء فيما تسعى إسرائيل إلى إبرام مزيد من اتفاقيات التطبيع مع دول عربية خاصة السعودية، بعدما كانت طبعت خلال السنوات الماضية علاقاتها مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ولا تجمع إسرائيل وليبيا علاقات دبلوماسية، ويعتبر هذا اللقاء أول اجتماع رسمي رفيع المستوى بين البلدين، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي لقائه مع نظيرته الليبية بـ "التاريخي"، وقال إنه "خطوة أولى" في علاقات بين إسرائيل وليبيا، بحسب ما نقله حساب إسرائيل بالعربية عبر منصة إكس (تويتر سابقا) ووسائل إعلام إسرائيلية عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتناول اللقاء بحث الحفاظ على التراث اليهودي الليبي والذي يشمل ترميم كنس ومقابر يهودية في البلاد، فضلا عن سبل التعاون والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه وغيرها، وفق حساب إسرائيل بالعربية.

ولم تصدر وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية أي بيان أو تعليق بشأن اللقاء، حتى وقت نشر هذا الخبر.

ويأتي اللقاء في ظل صراع سياسي دائر في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد وبين مجلس النواب في الشرق، ومنذ العام الماضي تسود أزمة سياسية بسبب رفض مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية -التي لا يعترف بها- وكلف المجلس حكومة جديدة لكنها لم تتمكن من تولي مهامها في العاصمة طرابلس.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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