قال وزير المياه الأردني محمد النجار إن كثير من مواطنيه سيعانون خلال موسم الصيف الحالي من نقص المياه، ما يعقد الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

ونقل التفلزيون الأردني عن النجار قوله أن الصيف الحالي "أكثر قساوة" من العام الماضي فيما يتعلق بكميات المياه، وأنه من أكثر السنوات التي تشهد ضغوطات حول كميات المياه الموجودة.

وتابع: "لدينا نقص كبير بمصادر كميات المياه خاصة في الكرك وعمّان".

والأردن هو ثاني أكثر دولة تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم، إذ أن موارد المياه المتجددة السنوية تقل عن 100 متر مكعب للفرد والذي يعتبر أدنى بكثير من العتبة العالمية لندرة المياه الحادة التي تبلغ 500 متر مكعب للفرد، بحسب تقرير للأمم المتحدة في مارس الماضي.

ويسعى الأردن إلى تنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي سيوفر مصدر مستدام لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب من المياه.

وقال وزير المياه، في تصريحاته يوم الأحد، إن كلفة مشروع الناقل الوطني سترتفع جراء الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط عالميا، مضيفا أن كل الوثائق الخاصة بالمشروع تم الإنتهاء منها.

ووقع الأردن خلال العام الجاري اتفاقية سيصدر بموجبها 600 ميغاواط من الكهرباء إلى إسرائيل من حقل الطاقة الشمسية الذي تموله الإمارات، وفي المقابل ستبيع إسرائيل إلى الأردن 200 مليون متر مكعب مياه محلاة.

(إعداد: مريم عبد الغني. للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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