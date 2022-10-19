أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان، يوم الأربعاء، استقالتها من منصبها بعدما شاركت وثيقة رسمية عبر بريدها الإلكتروني الشخصي في خرق للقواعد المعمول بها، بحسب ما أعلنته في خطاب الاستقالة الذي ارفقته بتغريدة على تويتر.

بريفرمان ليست الأولى التي تغادر منصبها في حكومة ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا، بعدما استقال الأسبوع الماضي وزير المالية بناء على طلب تراس بعدما قادت خطته لتحفيز النمو إلى فقدان الثقة في الاقتصاد وانهيار أسواق السندات.

وقالت بريفرمان، في الخطاب، إن الخرق حدث عندما شاركت وثيقة تتعلق بالهجرة عبر البريد الإلكتروني مع زميل في البرلمان محل ثقة، مضيفة أنها فور إدراكها للخطأ أبلغت عن الواقعة عبر القنوات الرسمية.

وأضافت أنها ترى أن الرحيل هو الخيار الأصح، رغم أن كثيرا مما جاء في الوثيقة تم إحاطة أعضاء البرلمان به بالفعل.

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(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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