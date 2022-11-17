* تم التحديث ببيان أسرة علاء



قالت أسرة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح إنها تمكنت من زيارته يوم الخميس داخل السجن، وذلك لأول مرة بعد إعلانه إنهاء إضرابه الكامل عن الطعام والشراب.

وقالت سناء شقيقة علاء، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي: "والدتي شافته (رأته) أخيرا، صحته غير جيدة، فقد تدهورت كثيرا بسبب الإضراب الكلي والجزئي الفترة الماضية".

وأضافت: "فقد نصف وزنه تقريبا، كنا متوقعين تدهور حالته لكن والدته تفاجئت بجسده الذي برز منه عضمه (عظامه)".

ويوم الخميس أيضا، نظم أشخاص وقفة احتجاجية في المنطقة المخصصة للمظاهرات في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ بمصر، ضد مطالبات عدة منظمات حقوقية ومسؤولين أجانب بالإفراج عن علاء، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية.

وتراوح عدد المشاركين في الوقفة بين 20 و30 شخص، ورفعوا لافتات عليها صور علاء عبد الفتاح.

وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية، ردد المشاركون في جلسة "الشعوب" بقمة المناخ لبضع ثواني هتافات تطالب بالحرية لعلاء.

وقالت أسرة علاء، في بيان عقب إنتهاء الزيارة: "أوقف علاء إضرابه عن الطعام بعد أن أُغمي عليه في السجن لأنه كان قريبا من الموت، وتم إدخال كانيولا (إبرة لإعطاء المحاليل) في جسده لإنعاشه".

وذكرت الأسرة أنه "تم تقييده في زنزانته بعدما رفض الخضوع لفحص طبي وضَرَب رأسه بالحائط".

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة، وقضت محكمة الجنايات في ديسمبر 2021 بحبسه لمدة 5 سنوات.

وأعلن علاء عبر أسرته إضرابه عن الطعام بشكل جزئي منذ أكثر من 220 يوم، وبعدها أُعلن إضرابه أيضا عن شرب المياه منذ 6 نوفمبر تزامنا مع انعقاد قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، قبل أن يرسل لأسرته رسالة بتاريخ يوم الاثنين الماضي معلنا إنهاء إضرابه عن الطعام وقبوله الخضوع للإشراف الطبي داخل السجن.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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