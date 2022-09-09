أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لوزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، عقوبات ضد وزير المخابرات الإيراني ووزارته، لمشاركتهما في أنشطة تستخدم الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها، على خلفية هجوم سيبراني ضد ألبانيا.

كانت ألبانيا قد قررت يوم 7 سبتمبر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وطالبت الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي سفارة طهران لديها بمغادرة البلاد في غضون 24 ساعة، وذلك بعد تحقيق في هجوم إلكتروني في يوليو الماضي.

وفقا لبيان الخزانة الأمريكية، قامت جهات إلكترونية فاعلة - تم تقييمها على أنها مدعومة من الحكومة الإيرانية - بتعطيل أنظمة الكمبيوتر الحكومية الألبانية، مما أجبر الحكومة على تعليق الخدمات العامة عبر الإنترنت لمواطنيها.

قال البيان إن أمريكا لن تتسامح مع "أنشطة إيران الإلكترونية العدوانية المتزايدة التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفائنا وشركائنا".

يأتي هذا التوتر، قبيل اتفاق متوقع للتوصل لصيغة نهائية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني بين إيران والغرب، والذي نقضه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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