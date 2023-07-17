قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات إضافية من طرازي "F-35" و"F-16" إضافة إلى سفينة حربية إلى الشرق الأوسط، في مسعى لمراقبة ممرات المياه الرئيسية في المنطقة بعد ما وصفته واشنطن بمضايقات ومحاولات احتجاز تعرضت لها سفن تجارية من قبل إيران خلال الأشهر الأخيرة، بحسب وكالة رويترز.

واتهمت البحرية الأمريكية في وقت سابق من شهر يوليو الجاري طهران بمحاولة السيطرة على ناقلتين بالقرب من مضيق هرمز وبإطلاق النار على إحداهما. ويمر ما يقرب من خُمس نفط العالم عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ للصحفيين الاثنين إن البنتاغون يعمل على تعزيز وجوده وقدرته على مراقبة مضيق هرمز والمياه المحيطة، وفق الوكالة.

وفي أعقاب تشديد الولايات المتحدة عقوبات تتعلق بصادرات إيران من النفط وقطاعات اقتصادية أخرى، زادت طهران من تحركاتها ضد ناقلات نفط في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي ظل تلك العقوبات -الهادفة لتقويض صادرات النفط الإيرانية- ضبطت الولايات المتحدة شحنات نفط إيراني، واحتجزت إيران ناقلات نفط.

وتأتي تلك التطورات فيما تخوض إيران ودول غربية مفاوضات شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية بينها واشنطن، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

للمزيد: إيران تحتجز ناقلة نفط أخرى بمضيق هرمز هي الثانية في أسبوع

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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