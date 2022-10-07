نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "قمة المناخ Cop27" المقرر عقدها في مصر الشهر المقبل.

سيقام المؤتمر بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 - 18 نوفمبر المقبل، فيما تجرى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 8 نوفمبر التي يسعى فيها كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للفوز بأغلبية في الكونجرس.

وقالت الصحيفة، إن حضور بايدن سيعطي دفعة للتجمع - الذي كان معرض لخطر تقديم القليل من الإجراءات الملموسة - وسط الخلافات حول الأولويات والتمويل.

ولم يعلن الكثير من القادة حول العالم موقفهم من حضور القمة بعد، لكن وسائل إعلام دولية تقول إن ملك المملكة المتحدة الجديد تشارلز لن يحضر بناء على توصية من الحكومة البريطانية لأسباب غير معلومة رسميا ولكن خبراء وصحف غربية رجحوا أنها قد تكون بسبب دور المنظمات البيئية المحدود في مصر أو عدم الرغبة في ان تكون هذه هي الزيارة الخارجية الأولى للملك الجديد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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