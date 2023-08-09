وجهت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية الحكومية وسائل الإعلام العاملة في الدولة ب "منع" استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" واستخدام "الشذوذ الجنسي" بدلا منه، بحسب بيان من الهيئة الثلاثاء.

وطالب البيان كذلك بعدم استخدام مصطلحات: "النوع الاجتماعي" ، "الجندر" و "المثلية" والتي قال أنه أصبح لها "مدلولات سلبية في المجتمع العراقي".

وشمل القرار وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات وبرامج شركات المحمول والإنترنت بالإضافة لوسائل الإعلام.

ولا يعد هذا القرار نهائيا، إذ يلزم الموافقة عليه من قبل السلطات العراقية.

وتجرم معظم الدول العربية المثلية سواء بقوانين واضحة أو مستترة - مثل العراق - تحت بنود تتعلق بالحفاظ على التقاليد والقيم الاجتماعية والدين، بينما تتيح دول أوروبية وولايات أمريكية علاقات أو زواج بين المثليين.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: ياسمين صالح وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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