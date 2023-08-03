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سياسة
أغسطس ٣، ٢٠٢٣
هل يؤثر انقلاب النيجر على إمدادات اليورانيوم في العالم؟

العالم

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المشاركون في محادثات جدة بشأن الأزمة الأوكرانية يتفقون على مواصلة التشاور

المشاركون في محادثات جدة بشأن الأزمة الأوكرانية يتفقون على مواصلة التشاور
المشاركون في محادثات جدة بشأن الأزمة الأوكرانية يتفقون على مواصلة التشاور
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السعودية تستضيف محادثات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية

السعودية تستضيف محادثات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية
السعودية تستضيف محادثات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية
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مُحدث- باكستان: اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان
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رويترز: السعودية تعتزم تقديم دعم لليمن بـ 1.2 مليار دولار
رويترز: السعودية تعتزم تقديم دعم لليمن بـ 1.2 مليار دولار
إسرائيل

نتنياهو يتحدث عن مشروع سكك حديدية قد يربط إسرائيل بالسعودية

نتنياهو يتحدث عن مشروع سكك حديدية قد يربط إسرائيل بالسعودية
نتنياهو يتحدث عن مشروع سكك حديدية قد يربط إسرائيل بالسعودية

مصر

مصر

مٌحدث: السعودية ومصر تستدعيان دبلوماسيين دنماركيين للاحتجاج على حرق المصحف بكوبنهاغن

مٌحدث: السعودية ومصر تستدعيان دبلوماسيين دنماركيين للاحتجاج على حرق المصحف بكوبنهاغن
مٌحدث: السعودية ومصر تستدعيان دبلوماسيين دنماركيين للاحتجاج على حرق المصحف بكوبنهاغن
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مُحدث: مصر تتيح تسوية موقف التجنيد للمقيمين بالخارج مقابل 5 آلاف دولار

مُحدث: مصر تتيح تسوية موقف التجنيد للمقيمين بالخارج مقابل 5 آلاف دولار
مُحدث: مصر تتيح تسوية موقف التجنيد للمقيمين بالخارج مقابل 5 آلاف دولار

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مجموعة خماسية معنية بلبنان: يجب انتخاب رئيس للبلد وإنهاء الجمود
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الرئيس التونسي يقيل رئيسة الوزراء نجلاء بودن ويعين أحمد الحشاني خلفا لها

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الجزائر تنتقد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

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فيديو: هل يؤثر انقلاب النيجر على إمدادات اليورانيوم في العالم؟

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