أصدر العاهل السعودي الملك سلمان يوم الخميس أمر ملكي بتعيين هلا التويجري رئيسة هيئة حقوق الإنسان في السعودية، لتحل محل عواد العواد الذي عينه الملك مستشار بالديوان الملكي.

وأسست المملكة الهيئة عام 2005 بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها "وفق المعايير الدولية والإسهام في ضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية،" بحسب تعريف نشرته الهيئة على موقعها.

من هي هلا التويجري؟

-هي الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة السعودي. والمجلس هو جهة حكومية، حسب موقعه الرسمي.

-ووفقا لحساب التويجري على لينكد إن، تولت منصبها بمجلس شؤون الأسرة في 2017.

-وسبق لها أن شغلت منصب عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود في الرياض.

ويتزامن تعيين التويجي مع حلول اليوم الوطني السعودي الذي يصادف 23 سبتمبر.

وتسعى السعودية – التي لا تزال تتعرض لانتقادات بسبب ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير – إلى تعزيز حقوق المرأة وغيرها ضمن رؤية 2030.

(إعداد: شيماء حفظي للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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