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وصل جثمان ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية مساء الثلاثاء إلى قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن.

وقال قصر باكنغهام في تغريدة على تويتر: "وصل نعش جلالتها لقصر باكنغهام، حيث سيظل أثناء الليل بغرفة القوس".

وكان في استقبال الجثمان لدى وصوله القصر الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا وأعضاء آخرون من العائلة الملكية.

وبحسب بي بي سي، تقع غرفة القوس في الجناح الغربي للقصر، وسبق واستضافت بها الملكة إليزابيث الملوك الأجانب وكبار الشخصيات، بما في ذلك الملك عبد الله ملك السعودية، والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

ونُقل الجثمان في وقت سابق الثلاثاء بطائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي من اسكتلندا إلى قاعدة نورثولت الجوية غربي العاصمة لندن.

وسيُنقل التابوت بعد ظهر يوم الأربعاء 14 سبتمبر في موكب ملكي من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر، وسيظل جثمان الملكة في قاعة وستمنستر حتى صباح يوم الجنازة الرسمية المقرر إقامتها يوم 19 سبتمبر الجاري.

وبعد مراسم الجنازة، سينقل نعش الملكة في موكب سيرا على الأقدام من دير وستمنستر، ليتجه بعدها إلى الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، الواقعة داخل كنيسة القديس جورج، لتدفن هناك.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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