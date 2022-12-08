أعلنت الإمارات والسعودية، في بيان مشترك يوم الخميس، نجاح جهود وساطة مشتركة لهما للإفراج عن وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة وروسيا.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن جهود الوساطة قادها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ابن سلطان آل نهيان، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

والسجينان هما مواطنة أمريكية تدعى بريتني غراينر ومواطن روسي فيكتور بوت.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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