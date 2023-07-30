قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن إسرائيل ستبني مشروع لتوسعة السكك الحديدية بتكلفة 100 مليار شيقل (27 مليار دولار) قد يربط في المستقبل برا إسرائيل بالسعودية، بحسب وكالة رويترز.

ولا تجمع السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، وهو أمر تتوق إليه تل أبيب وأعلنت مرارا رغبتها في تحقيقه، لكن الرياض تشترط قيام دولة فلسطين كأمر أساسي من أجل إقامة علاقات مع إسرائيل. فيما تسعى الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق لإقامة علاقات بين البلدين، كما توسطت من قبل في اتفاقات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وتأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب زيارة لمسؤولين أمريكيين كبار إلى المملكة الأسبوع الماضي بهدف المضي قدما في بحث إمكانية إقامة علاقات رسمية بين الرياض وتل أبيب.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأحد وفق رويترز: "أرغب في أن أضيف أنه في المستقبل سنكون أيضا قادرين على نقل البضائع عبر السكك الحديدية من إيلات إلى البحر المتوسط... وسنكون أيضا قادرين على ربط إسرائيل عبر السكك الحديدية بـ (المملكة) العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية"، مضيفا: "نعمل على هذا (الأمر) أيضا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، في وقت سابق من شهر يوليو، إن السعودية وإسرائيل لا يزال أمامهما طريق طويل للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، قد يتضمن معاهدة دفاعية وبرنامج نووي مدني من الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض، في بيان يوم الخميس، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث في جدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المبادرات الرامية إلى تعزيز رؤية مشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر سلام وأمان وازدهار واستقرار وترابط مع العالم.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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