في أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي الأكبر في تاريخ لبنان، تشير النتائج الأولية لتراجع حلفاء حزب الله الشيعي، ما قد يضعف من قدرته على تشكيل الحكومة.

فقد ارتفعت المقاعد النيابية لحزب القوات اللبناني -وهو حزب مسيحي معادي لحزب الله ويترأسه سمير جعجع - فيما تراجع التمثيل النيابي للتيار الوطني الحر، وهو حزب مسيحي أيضًا لكنه متحالف مع حزب الله، وفقاً لما نشرته رويترز.

ونال حزب القوات 20 مقعد على الأقل في ارتفاع عن 15 مقعد عام 2018 في الانتخابات السابقة، وفقاً لما صرحت به أنطوانيت جعجع رئيسة المكتب الصحفي للقوات لرويترز.

"في السابق تحكم التيار الوطني الحر وحزب الله في التشكيلة الحكومية ولا أعتقد أنهم يستطيعون القيام بذلك الآن،" بحسب ما قالته لوري هايتايان، رئيسة حزب تقدم اللبناني الجديد المنبثق من ثورة 17 أكتوبر، لـزاوية عربي.

وتراجعت مقاعد التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، قليلاً الى 16 مقعد تقريباً عن 18 مقعد عام 2018 بحسب النتائج الأولية التي نقلتها رويترز عن رئيس الماكينة الانتخابية للتيار سيد يونس.

ويبلغ إجمالي المقاعد في المجلس 128 مقعدًا.

"نحن ننتظر النتائج الرسمية، يُحكى عن 11 نائب منبثق من الثورة وهو أمر رائع ويُحكى عن تكتل 22-20 شخص من قوى المعارضة أي الكتائب والشخصيات المستقلة." بحسب هايتايان. "هو رقم كبير ويمكنني أن أقول أن الناس قالوا كلمتهم."

" ويضم حزب "تقدم" مارك ضو ونجاة عون صليبا اللذين فازا مقعدين نيابيين.

وقال مسؤولان في حزب الله لرويترز، إن طبيب العيون إلياس جرادي المستقل فاز بمقعد للمسيحيين الأرثوذكس كان يشغله في السابق أسعد حردان من الحزب السوري القومي الاجتماعي وهو حليف مقرب من حزب الله ونائب برلماني منذ عام 1992.



وأعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي في مؤتمر صحفي أمس، وصول نسب المشاركة في انتخابات الداخل إلى 41%.



ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية منذ أكتوبر 2019عندما تظاهر الآلاف ضد السلطة لتغيير ظروفهم الاقتصادية والمعيشية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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