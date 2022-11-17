أعلنت نانسي بيلوسي، يوم الخميس، تنحيها عن قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي ومواصلة عملها كعضوة بالكونغرس، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية.

وقادت بيلوسي (82 عام) الحزب الديمقراطي داخل مجلس النواب لما يقارب العشرين عام، وهي أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس النواب، بحسب بي بي سي.

يأتي إعلان بيلوسي فيما الجمهوريين على بعد مقعد واحد من الفوز بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا