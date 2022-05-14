أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للشيخ خليفة.

ورحل الشيخ خليفة بن زايد، الجمعة، عن عمر 73 سنة بعدما تولى الحكم منذ 2004.

وهذه أبرز المعلومات عن بن زايد، الرئيس الجديد وفقا لبيانات رسمية:

-ابن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس للإمارات، وأخ الشيخ خليفة.

-تولى منصب ولي عهد أبوظبي منذ نوفمبر 2004 وكان نائب ولي عهد أبوظبي خلال الفترة ما بين نوفمبر 2003 ونوفمبر 2004.

المناصب السابقة

-نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ 2005.

-عين عام 1993 رئيساً لأركان القوات المسلحة لدولة الإمارات.

المناصب الحالية

- رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبو ظبي.

- رئيس مجلس الإدارة لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتعليم ورئيس مجلس أبوظبي للتطوير العمراني ورئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

التعليم والحالة الاجتماعية

- تخرج عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة.

- تدرج إلى عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصبه الحالي نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

-محمد بن زايد متزوج ولديه 9 أبناء بينهم أربعة أولاد هم خالد وذياب وحمدان وزايد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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