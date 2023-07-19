دعا ملك المغرب محمد السادس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب، في موعد يُحدد بالتنسيق بين الطرفين وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المغربية عن رسالة بعثها الملك لنتنياهو، الأربعاء.

تأتي الدعوة بعد أيام من إعلان المغرب، اعتراف تل أبيب بسيادة الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهي وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية عن ملك البلاد "القضية الوطنية للمملكة، وتتصدر أولويات سياستها الخارجية".

"فكما سبق وأكدت لكم، خلال محادثتنا الهاتفية بتاريخ 25 دجنبر(ديسمبر) 2020، فإني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدَّد عبر القنوات الدبلوماسية، بما يناسبنا معا" حسب رسالة الملك.

وكان المغرب وإسرائيل اتفقا في ديسمبر عام 2020 برعاية أمريكية على تطبيع العلاقات بينهما، وذلك مع اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، التي تشهد صراع مستمر منذ عقود بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تطالب باستفتاء للاستقلال بالصحراء الغربية، وتدعمها الجزائر جارة المغرب. ويرغب المغرب في أن يكون الحكم الذاتي للصحراء الغربية خاضع للسيادة المغربية.

وحسبما نقلت الوكالة الرسمية عن الملك فإن قرار إسرائيل بالاعتراف بسيادة بلاده على الصحراء ودراسة فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة المغربية "صائب ومتبصر".

وأضاف الملك أن من شأن اللقاء مع نتنياهو "أن يفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، كما سيشكل مناسبة لتعزيز آفاق السلام لفائدة جميع شعوب المنطقة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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