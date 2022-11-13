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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن عسكريين سوريين اثنين قُتلا وأصيب 3 آخرين بجروح في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف، يوم الأحد، مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الشرقي.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري أن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ الإسرائيلية وأسقط بعضها.

وقال المصدر إن القصف لم يتسبب في وقوع خسائر مادية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن قوات روسية تتمركز بالقرب من مطار الشعيرات -وهو مجمع عسكري جنوب شرقي مدينة حمص- الذي استخدمته القوات الجوية الإيرانية في الآونة الأخيرة.

وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة ضرباتها على مطارات وقواعد جوية سورية لمنع إيران من استغلالها لإيصال أسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك حزب الله اللبناني، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر إقليمية واستخباراتية.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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