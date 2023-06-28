*تم التحديث ببيان من الخارجية الأمريكية

أدى تبادل لإطلاق النار بين رجل مسلح والجهات الأمنية بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية في مدينة جدة السعودية إلى مقتله وإصابة ثم وفاة أحد الحراس الأمنيين في القنصلية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) مساء يوم الأربعاء.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الحادثة وقعت مساء يوم الأربعاء حين "توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله".

وأشار إلى "تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته".

ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب ما صرح به المتحدث الإعلامي.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل المعتدي وأحد حراس القنصلية وأشارت في بيان نقلته وكالة رويترز إلى أنه لم يتعرض أي مواطن أمريكي للأذى.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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