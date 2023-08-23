قال الجيش اللبناني، يوم الأربعاء، إن اثنين من عناصره لقيا حتفهما وأصيب آخر إثر تحطم طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية في لبنان خلال تدريب، وفق بيان للجيش عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا).

وجاء في البيان أن التحطم حدث في "منطقة حمانا (شرق العاصمة بيروت) أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر".

وفي حين أن البيان لم يذكر سبب الحادث، إلا أن الجيش اللبناني يواجه صعوبة في توفير التمويلات التي يحتاجها لتلبية احتياجاته ومن بينها صيانة معداته، في ظل انهيار اقتصادي يشهده لبنان منذ أكثر من 3 سنوات.

وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اتصال بقائد الجيش للاستفسار عن تفاصيل الحادث الذي أدى إلى سقوط الطائرة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.



(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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