قتلت ضربة جوية أمريكية ماهر العقال، أحد كبار قادة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بحسب بيان لقيادة القوات الأمريكية اليوم.

وقال البيان إن قائد داعش لقى حتفه في هجوم بالطائرات المسيرة شمال غرب البلاد وأصيب أحد مساعديه المقربين إصابات بالغة.

ووصف البيان العقال بأنه أحد أهم 5 قادة في التنظيم.

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 900 جندي في سوريا، بينما لم توضح إدارة الرئيس بايدن خططها المستقبلية في سوريا.

وذكر البيان أن تخطيط مكثف تم إجراءه لضمان نجاح تلك العملية، وأن البيانات الأولية تشير إلى خلو العملية من أي خسائر بين المدنيين.

وقالت الولايات المتحدة في بيانها إن العقال كان المسؤول عن تطوير شبكة داعش خارج العراق وسوريا.

وكانت داعش أعلنت قيام الدولة الإسلامية عام 2014، وتوسعت حتى أصبحت تسيطر على مناطق يسكنها ملايين السوريين والعراقيين قبل انهيارها في 2019. وما زال التنظيم يحتفظ بعدة آلاف من المقاتلين بحسب بعض التقديرات الرسمية.

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير:أحمد فتيحة ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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